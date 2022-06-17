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Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika’nın Ciudad Juarez kentindeki Denny’s restoranında düzenlenen doğum günü partisine gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
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Meksika’da doğum günü partisine silahlı saldırı: 4 ölü

Meksika'nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde bulunan Denny's restoranına yerel saatle 11.10’da silahlı saldırı düzenlendi.

Restoranda doğum günü partisi yapıldığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıda, içeriye girerek etrafa ateş açan 2 saldırgan 4 kişiyi öldürdü. Ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 saldırganın olay yerine 3 araç konvoyu ile geldiğini söyledi. Polis, araçların tespit edildiğini ve sahiplerinin arandığını duyurdu.
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