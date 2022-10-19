Mossad’ın Filistinli yazılımcıyı kaçırdığı ortaya çıktı

New Straits Times’ın (NST) haberine göre, 28 Eylül’de Kuala Lumpur’un merkezindeki bir alışveriş merkezi yakınlarında Mossad ajanları tarafından kaçırılan Filistinli yazılımcı Selangor eyaletindeki ıssız bir dağ evinde sorgulandı.

NST gazetesi, Filistinli mağdurun işkence gördüğü iddia edilen Selangor sınırları içindeki Hulu Langat’taki dağ evinin içini gösteren bir fotoğraf paylaştı ve Mossad ajanlarının, haberde adı Omar ZM Albelbaisy Raeda olarak belirtilen Filistinliden yanıt almak için görüntülü arama gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bölge polisi olaya dair detayları servis eden NST gazetesine, “hassas” ayrıntıları kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle tepki gösterdi ve “KL’deki kaçırılmanın arkasında Mossad” başlıklı haberi nedeniyle gazetenin Grup Editörü Farrah Naz Karim’i ifade vermeye çağırdı.

MALEZYA ARAŞTIRMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin, yaptığı açıklamada, Mossad ajanlarının Malezya’ya girdiği iddiası doğruysa bakanlığın harekete geçeceğini söyledi.

Yabancıların ülkeye girişlerinin sürekli izlendiğini ve geçerli belgesi olmayanlar hakkında işlem yapılacağını belirten Hamzah Zainudin, “(Söz konusu kişilerin) Gözaltına alınmaları gerektiğini düşünüyorsak buna uygun şekilde hareket edeceğiz.” ifadesini kullandı.

FİLİSTİN’DEN MEMNUNİYET MESAJI

Gazze Şeridi’ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı , Malezya yönetiminin, başkent Kuala Lumpur’da İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından kaçırılan Filistinli yazılımcıyı kurtarmak için gösterdiği çabayı takdir ettiklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Malezya makamlarının, ülkelerinde işgalci İsrail tarafından Mossad aracılığıyla kaçırılan Filistinliyi kurtarmak için gösterdikleri büyük çabaların yanı sıra Mossad’ın hücre üyelerini ortaya çıkarma ve kovuşturma çabalarını takdir ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“İşgalciler tarafından Malezya’da bir Filistinliye karşı böyle bir suç işlenmesini kınıyoruz.” ifadeleri kullanılan açıklamada, faillerin yargılanması istendi.

Açıklamada, Malezya polisi ve güvenlik birimlerine teşekkür edildi.

FİLİSTİN’DEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik ise geçen ay Kuala Lumpur’da Mossad adına çalışan bazı Malezyalıların bir Filistinliyi kaçırması ve işkence uygulamasına yönelik iddialar hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Dik, “İsrail, bulunduğu her yerde halkımıza yönelik düşmanlığını sürdürüyor. Mossad’ın Malezya’da gerçekleştirdiği ve bir Filistinliyi alıkoyduğu operasyon, İsrail’in halkımıza yönelik saldırganlığının ayrılmaz bir parçasıdır.” dedi.

Filistinli yetkili, olayın “hesabının sorulması” gerektiğini vurguladı.

Dik, ayrıca, Malezya güvenlik güçlerinin, alıkonulan Filistinlinin kurtarılması için harcadığı çabalar için Malezya makamlarına teşekkür etti.

MOSSAD, MALEZYA’DA BAŞKA FİLİSTİNLİLERİN DE PEŞİNDE

Öte yandan, New Straits Times’ın haberinde, geçen ay başkent Kuala Lumpur’da bir Filistinli yazılımcının kaçırılmasının arkasında İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın olduğu iddiasının gölgesinde bir sonraki uygun fırsatta Mossad ajanlarının hedeflerine tekrar saldırabileceği belirtildi.

Mossad’ın öncülük ettiği misyon, dünya genelindeki belirli hedefleri infaz ederek ortadan kaldırmayı ve Hamas’ın Filistin için umut veren bilim insanları ve mühendislerini yurt dışına gönderme programını sabote etmeyi amaçlıyor.

Mossad, bu hedeflerin, Malezya dahil olmak üzere, İsrail devletiyle savaşmak maksadıyla teknoloji ve silah konusunda bilgi toplamak için yurt dışında bulunduklarına inanıyor.

New Straits Times’a konuşan kaynaklar, Mossad’ın gözünü Malezya’da yaşayan en az 6 Filistinliye diktiğine inandıklarını söyledi.

Mossad’ın radarında olabileceği ifade edilen kişilerin birçoğunun üniversitelerde mühendislik de dahil olmak üzere ders veren akademisyenlerden oluştuğu ifade ediliyor.

HEDEF LİSTESİ YAYINLADILAR

İsrail’in propaganda sitelerinden birinde, Malezya bayrağının üzerinde ülkede yaşayan sözde hedeflerin bir listesi paylaşıldı. Bu listede ismi bulunan Filistinlilerin Mossad’ın radarında oldukları, kaçırılmaları veya öldürülmelerinin an meselesi olabileceği anlaşılıyor.

Listede ismi bulunan Filistinlilerin profillerine dair bilgiler, günlük rutinleri, güncel fotoğrafları, evli iseler eşleri ve çocuklarının isimleri ile araçlarının fotoğraflarının da sitede yer aldığı iddia edildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Malezya’daki ağına 35 yaşlarında Malezyalı bir kadının liderlik ettiği öne sürüldü.

New Straits Times’ın haberinde, söz konusu kadının 2018’de bir Mossad ajanı tarafından işe alındığı ve istihbarat teşkilatınca özel eğitimden geçirildiği iddia edildi.

Malezyalı kadının işe alındığı 2018 yılı, Mossad ajanları tarafından öldürüldüğü öne sürülen Filistinli mühendis ve Hamas üyesi 35 yaşındaki Fadi el-Batş’ın vurulduğu yıla denk geliyor.

Öte yandan kadının geçen ay Kuala Lumpur’da Filistinli yazılımcının kaçırılması için gözetleme ekibi kurduğu ve Mossad için çalışan Malezyalı erkeklerin kendisine bağlı olduğu belirtiliyor.

Söz konusu kadının daha sonra casusluk sanatında uzmanlaşması için Avrupa da dahil olmak üzere yurt dışına eğitime gönderildiği ve kendisine 120 bin ringgit (25 bin 412 dolar) verildiği ifade ediliyor. (AA)

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