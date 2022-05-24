Mustafa Sarıgül’den Yunanistan’a çağrı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan, gücü Amerika'da değil komşusu Türkiye'de arasın" dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Şanlıurfa ziyaretinin ardından Diyarbakır’a geldi. Partisinin il binasında partililerle bir araya gelen Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in ABD’de yaptığı konuşmasının kabul edilemez olduğunu belirterek şunları söyledi:

* “NATO, Avrupa’nın şımarık çocuğu olan Yunanistan’a mutlaka haddini bildirmelidir. Konuşmalar, doğru konuşma olmamıştır, barıştan yana olmamıştır. Aksine barışa gölge düşüren bir konuşma olmuştur.

* Yunanistan Başbakanı şunu bilmeli ki; Amerika’ya yaklaşarak huzuru sağlayamazsın. Senin komşun biziz. Yunanistan’ın nüfusu kadar biz binlerce insana kucağımızı açtık.

* Yunanistan, gücü, enerjiyi Amerika’da değil kendi komşusu Türkiye’de arasın. Ayıdan post Amerika’dan da gerçekten dost olmaz.”

“NATO HER ÜLKEYE EŞİT ÖLÇÜDE DAVRANMALI”

Mustafa Sarıgül, NATO’nun her ülkeye eşit ölçüde davranması gerektiğini belirterek, “Amerika, NATO’ya müdahale etmemelidir. NATO üyesidir, doğrudur ama NATO her ülkeye eşit ölçüler içerisinde davranmalıdır. Türkiye de NATO üyeliğini bir kez daha gözden geçirmelidir. NATO, Yunanistan’a yaptığı desteğin aynısını Türkiye’ye maalesef yapmamaktadır. NATO Yunanistan’a verdiği silahları, oradaki silahlanmasını Türkiye’ye aynı ölçüler içerisinde göstermemektedir” diye konuştu. (DHA)