Myanmar’da hapishanede patlama ve çatışma: 8 ölü

Myanmar'da hapishanedeki patlamalar ve ateş açılması nedeniyle en az 8 kişi öldü.

Sozcu.com.tr

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Myanmar'ın en büyük cezaevlerinden başkent Yangon'daki Insein hapishanesinde meydana gelen 2 patlama ve sonrasında açılan ateşte, aralarında ziyaretçilerin de bulunduğu en az 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Myanmar Now'da yer alan habere göre, çoğu siyasi tutuklu yaklaşık 10 bin mahkumu barındıran hapishanenin girişinde ve dışında sabah saatlerinde 2 patlama meydana geldi. Polis yetkilileri patlamalar sonrası, cezaevi gözetleme kulesinden ateş açıldığı bilgisini paylaştı.

Olayda, cezaevindeki yakınlarını ziyarete gelen 5 kişi ve 3 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiği, çoğunluğu sivil en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. (AA)

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