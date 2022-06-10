NATO açıkladı: Türkiye’nin itirazlarına rağmen…

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna itirazları sürerken, NATO'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine karşı çıkmasıyla başlayan kriz sonrası ülkeler arasında diplomasi süreci devam ederken, İsveç tarafından bugün yapılan açıklamada Türkiye ile görüşmelerde yapıcı bir ilerleme kaydetmeyi hedefledikleri vurgulanmıştı.

Konuyla ilgili bugün NATO’dan da bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, bugün Kopenhag Demokrasi Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, üye adayları İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’nin itirazlarına rağmen savunma ittifakına katılacaklarından emin olduğunu söyledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, “İsveç ve Finlandiya’nın saflarımıza katılacağından eminiz.” dedi.

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