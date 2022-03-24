NATO’dan Çin’e “Ukrayna’nın işgalini kına” çağrısı

Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesi sonunda yayınlanan ortak açıklamada, “Rusya’nın saldırganlığına karşı koymak ve tüm müttefiklerimizin güvenliğini korumak için kararlı bir şekilde bir aradayız” dendi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Çin’i, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini açıkça kınamaya, Rusya’ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamaya çağırıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, bugün Brüksel'de düzenlenen NATO zirvesinden ittifakın Doğu Avrupa'daki gücünün artırılması kararı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesi sonunda yayınlanan ortak açıklamada, “Rusya'nın saldırganlığına karşı koymak ve tüm müttefiklerimizin güvenliğini korumak için kararlı bir şekilde bir arada duyuyoruz” dendi. NATO liderleri, bugünkü zirvede Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya 4 muharebe gücü konuşlandırılması konusunda anlaşmaya vardı.

Ortak bildiride, “Rusya, ateşkesi derhal uygulayarak müzakerelerde ciddi olduğunu göstermeli” ifadesi yer aldı.

“RUSYA KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirve sonunda yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Rusya’nın son dönemde Ukrayna’ya yönelik suçlamalarını bahane olarak kullanabileceğini kaydeden Stoltenberg, kimyasal saldırıların NATO üyesi ülkeleri de etkileyebileceğini ifade etti.

Stoltenberg, NATO'nun Çin'i dünyanın geri kalanına katılmaya çağırdığını yineleyerek, “Çin'i, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini açıkça kınamaya, Rusya'ya yönelik siyasi ve maddi destek sağlamamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

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