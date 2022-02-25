NATO’dan olağanüstü zirvede Rusya’ya uyarı

NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

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Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek şunları söyledi:

* Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti. Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova’ya aittir.

* Rusya’nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya’yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna’nın cesur insanlarının yanındayız.

* Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

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