Odessa’da mahsur kalan Türk TIR şoförleri yardım bekliyor

Ukrayna’nın liman şehri Odessa’da mahsur kalan Türk TIR şoförleri, "Hiçbir can güvenliğimiz yok. Buradan Türk yetkililerine bir an önce tahliye olmamız için sesleniyoruz" dedi.

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CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ukrayna'ya yük götüren dönüşte de yük alan Türk TIR şoförlerinin Ukrayna'nın liman şehri Odessa'da mahsur kaldığını belirtti.

“HİÇBİR CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Mahsur kalan Türk TIR şoförlerine ilişkin konuşan Yalım, bir TIR şoförünün “Hiçbir can güvenliğimiz yok. Buradan Türk yetkililerine bir an önce tahliye olmamız için sesleniyoruz” sözlerini aktardı.

“BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİ”

Yalım, şöyle konuştu:

* Bugüne kadar türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalan şoförlerimizin bu kez çok daha fazla yardıma ve devletin desteğine ihtiyacı var. Savaşın kıyısında, Ukrayna'nın Odessa şehrinde mahsur kalan Türk TIR şoförleri, yetkililerden yardım bekliyor.

* Biz de buradan devletimizin yetkili birimlerine bu yardım çağrısını yineliyoruz. Şoförlerimiz için bir an önce harekete geçilmeli ve diğer tüm yardım bekleyen vatandaşlarımızla beraber şoförlerimiz de anayurda sağ salim dönmelidir.

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