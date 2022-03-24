Polonya Rus Büyükelçiliği’nin banka hesaplarını dondurdu
Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği hesapları, "terörist faaliyetlerin finansmanı" için kullanıldığı iddiasıyla donduruldu.
Rusya’nın Varşova büyükelçisi Polonya’nın elçiliğin banka hesaplarını “terörist faaliyetlerin finansmanı için kullanıldığı” iddiasıyla dondurduğunu açıkladı.
Konu hakkında bilgi RIA haber ajansında yer aldı. Polonya dün 45 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
Rusya ve Orta Avrupa ülkeleri arasında ilişkiler Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana son derece gergin durumda.