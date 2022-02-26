Polonya, Ukrayna’daki yaralıların sevki için 5 vagonlu bir tren hazırlıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Polonya, saldırı altında olan Ukrayna'daki yaralıların sevki için 5 vagonlu bir tren hazırladığını açıkladı.

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Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın üçüncü gününde de saldırılar sürerken, Polonya'dan Ukrayna'ya destek geldi.

YARALILAR İÇİN TREN HAZIRLANIYOR

Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk, Ukrayna’da Rus birliklerinin saldırılarında yaralanan Ukrayna vatandaşları için 5 vagonlu bir tren hazırlandığını açıkladı.

Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki Przemysl kentinde incelemelerde bulunan Michal Dworczyk, “Tren, 150 yaralıyı taşıyacak şekilde yapılıyor ve kısa sürede bitmesi planlanıyor. Tren ihtiyaç halinde Ukrayna’nın batısındaki Mostyska kentine giderek yaralıları alabilecek. Yaralı vatandaşlar, ilk etapta Varşova Ulusal Stadyumu’nda oluşturulan Covid-19 hastanesine getirilecek ve burada yapılacak ilk muayenelerinin ardından ihtiyaç duydukları alanlardaki uzman hastanelere sevk edilecek. Umut ederim ki Ukraynalı vatandaşların, bu treni kullanmaya ihtiyacı olmaz” ifadelerini kullandı.

Mostyska, Lviv Oblastı’na insani yardım taşıyacak 4 vagonlu trenin de hazır olduğunu bildirdi.

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