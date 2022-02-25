Polonya, Ukrayna’dan gelenlere karantina ve test zorunluluğunu kaldırdı

Polonya, Ukrayna'dan ülkeye gelecek kişiler için Covid-19 nedeniyle zorunlu karantina ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

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Polonya, Rusya’nın düzenlediği operasyon dolayısıyla Ukrayna’yı terk ederek Polonya’ya gelecek kişiler için corona virüs nedeniyle zorunlu olan karantina uygulamasını ya da negatif test ibraz etme zorunluluğunu kaldırdı.

Konuya ilişkin olarak Polonya Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararname bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararname, Ukrayna’dan Polonya’ya giriş yapacak Türk vatandaşlarını da kapsıyor.

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