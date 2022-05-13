Porto Riko’da göçmen teknesi battı: 11 ölü

Porto Riko'da göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin özerk bölgesi Porto Riko açıklarında bir göçmen teknesi battı. Batan teknenin, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza ekipleri tarafından fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi.

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken 31 göçmen ise kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını ve teknede kaç kişi olduğu bilinmediği için arama çalışmalarının hala devam ettiğini açıkladı. Sahil Güvenlik yetkilisi Brendan C. McPherso, “ABD Sahil Güvenlik, Gümrük ve Sınır Muhafaza Hava ve Deniz Operasyonları, Porto Riko Hızlı Müdahale Ortak Kuvvetleri tarafından helikopterler, uçaklar ve kurtarma botları da dahil olmak üzere mevcut tüm imkanlarla hayatta kalanları arıyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Ölüme terk edilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı