Prens Selman: Kaşıkçı öldürecek kadar önemli biri değildi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD’nin önde gelen dergilerinden Atlantic’le yaptığı röportajda Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ABD'yle ilişkiler konusunda ilginç açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan’ın 36 yaşındaki Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, uzun süre sonra Batı basınına konuştu.

Riyad'da düzenlenen röportajda Atlantic muhabirlerinin, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda 2018’de öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verip vermediği sorusuna “Bu olay beni çok yaraladı. Beni ve Suudi Arabistan'ı. Özellikle gazeteciler arasındaki öfkeyi anlıyorum. Onların hislerine saygı duyuyorum. Ama biz de burada acı hissettik” yanıtını verdi.

Kaşıkçı cinayeti konusunda kendi hakkının da ihlal edildiğini söyleyen Prens Selman, “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne göre suçu kanıtlanmamış herkes masumdur” diyerek cinayetin sorumlularının Suudi Arabistan'da mahkumiyet aldığını ifade etti.

“İLK 1000 İSİM ARASINDA OLMAZDI”

Prens, Washington Post yazarı olan Cemal Kaçıkçı’nın hiçbir yazısını okumadığını belirtti. Kaşıkçı'nın kendisi için öldürmeye değecek kadar önemli biri olmadığını söyleyen Selman, “Bizi eleştiren kişileri öldürseydik bile Kaşıkçı listedeki ilk 1000 isim arasında olmazdı” diye konuştu.

Kaşıkçı cinayetinin çok büyük bir hata olduğunu söyleyen Selman, tüm sorumluların yargılanması için elinde geleni yapacağını ifade etti.

“BIDEN’IN NE DÜŞÜNDÜĞÜ UMURUMDA DEĞİL”

ABD'yle ilişkilere de değinen Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD Başkanı Joe Biden'ın sizi yanlış anladığını düşünüyor musunuz” sorusuna da “Doğrusu umurumda değil” yanıtını verdi. Suudi monarşisini uzaklaştırmanın Biden'ın pozisyonuna zarar vereceğini kaydeden Selman, “Amerika'nın çıkarlarını düşünmek kendisinin görevi” dedi.

Hiçbir ülkenin diğerinin iç işlerine karışmaması gerektiğini söyleyen Suudi Prens, İran’la görüşmelerde bir anlaşmaya varmak istediklerini de kaydetti.

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