Prens William ve Kate Middleton’dan Ukrayna’ya destek
İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna halkının yanında olduklarını söylediler.
Kraliyet ailesi de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarına sessiz kalmadı.
Prens William ve eşi Kate Middleton, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Ekim 2020’de Başkan Zelenskiy ve First Lady ile Ukrayna’nın geleceğine ilişkin umutlarını öğrenmek için bir araya gelme ayrıcalığına sahip olduk. Bugün, bu gelecek için cesurca savaşırken Başkan ve tüm Ukrayna halkının yanındayız.”