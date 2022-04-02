Putin ve Zelenskiy görüşecek mi? Yer için Türkiye’yi işaret ettiler

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Putin'in görüşmesi için Türkiye'ye dikkat çekti. Arakhamia, "Tarihi ve yeri belli değil ama büyük ihtimalle İstanbul'da ya da Ankara'da olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, iki ülke liderinin görüşmesi için yeni açıklamalar yapılıyor.

Reuters’in Interfax Ukrayna haber ajansından aktardığı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy’in görüşmesi için Türkiye işaret edildi.

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, ‘iki ismin görüşmesinin büyük olasılıkla Türkiye’de yapılacağını’ söyledi.

“TARİH VE YER BELLİ DEĞİL”

Arakhamia, “Tarihi ve yeri belli değil ama büyük ihtimalle İstanbul’da ya da Ankara’da olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, her iki taraf da son günlerde müzakereleri zor olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE’DE YÜZ YÜZE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart’ta İstanbul’da yüz yüze görüşmüşlerdi. Reuters, yaklaşık aklaşık 4,5 saat süren görüşmelerde Rus milyarder Roman Abromoviç’in de bulunduğunu duyururken, iki ülkeden art arda açıklamalar gelmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere değinerek, “Müzakerelerden olumlu sinyaller var” demişti.

İlginizi Çekebilir Rus gazıyla ilgili yeni gelişme! Tamamen durdurdular