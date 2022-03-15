Putin’e ‘psikopat’ diyen Rus modelin cesedi bulundu

Geçtiğimiz yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik söylemleriyle gündem olan 23 yaşındaki Rus model Gretta Vedler'in cesedi bir yıl sonra bir bavulun içerisinde bulundu. Cinayeti genç modelin eski sevgilisi üstlenirken, Vedler'i öldürdüğü anlaşılmasın diye bir süre sosyal medyasından paylaşım yaptığını itiraf etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

23 yaşındaki Rus model Gretta Vedler’in cesedinin kaybolduktan bir yıldan fazla bir süre sonra bir bavulun içinde bulunduğu açıklandı.

Rusya’nın batı kesiminde bulunan Lipetsk’te yaşayan ve geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından Putin’e ‘psikopat’ dediği sözleriyle gündem olan ünlü model Gretta Vedler’in cesedinin ormanlık alanda bavul içerisinde bulunduğu aktarıldı.

Genç model, Putin’i psikopat olarak nitelendirmesinin yanı sıra, onun ‘Rusya’nın bütünlüğünü geliştirme’ yönündeki çabasının gözyaşlarıyla sonuçlanacağını söylemişti. Vedler, bu ifadelerin ardından 1 ay sonra öldürülünce tüm gözler cinayete çevrilmişti.

“SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMAYA DEVAM ETTİM”

Ancak genç kadının ölümünün failinin ‘kıskanç’ eski erkek arkadaşı Dmitry Korovin olduğu açıklanmıştı. Korovin, modelin ölümünden bir yıl sonra, siyasi olaylardan bağımsız olarak, para yüzünden çıkan bir tartışmanın ardından onu boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Sonra cesedini Lipetsk bölgesinde bir arabanın bagajında ​​bıraktığını söyledi.

Korovin, mahkemede, çevresini hala hayatta olduğuna inandırmak için modelin sosyal medyasından resim ve mesajlar göndermeye devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın Soruşturma Komitesi bir video ele geçirdiklerini ve iddiaya göre Korovin’in modeli nasıl öldürdüğünü söylediğini ve tam bir itirafta bulunduğunu belirtti.

‘KENDİNİ KORUYAMADIĞI İÇİN…’

Genç modelin Putin ile ilgili paylaşımlarının cinayetle bir bağlantısının bulunmadığı da aktarıldı. Ancak olay basında ‘Putin’e psikopat diyen model’ başlıklarıyla yer aldı.

Genç model daha önce yaptığı paylaşımlarda “Putin’in çocukluğunda çok aşağılanma yaşadığı gerçeği göz önüne alındığında, muhtemelen çok da güçlü olmayan fiziği nedeniyle kendini koruyamadı ve hukuk fakültesinden ayrılıp KGB’ye katıldı. Çok da şaşırtıcı değil” ifadelerinde bulunmuştu.

Vedler, yayımladığı mesajında, ‘Bu tür insanlar çocukluklarından itibaren çekingen ve korkaktırlar, gürültüden ve karanlıktan, yabancılardan korkarlar. Bu nedenle ihtiyat, kısıtlama ve iletişim eksikliği gibi özellikler karakterlerinde erken gelişir. Bence, onda açık bir psikopati ya da sosyopati görüldüğünü söylemek mümkün.” ifadelerinde bulunmuştu.

Genç model, Ocak 2021 yılında sır bir şekilde kaybolduktan sonra bir daha bulunamamıştı.

İlginizi Çekebilir Fransa'da Putin'in kızının evi basıldı: 'Bu evi çaldığı paralarla aldı'

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşında Çeçenler Çeçenlere karşı: Öldürülen eşinin öcünü almak istiyor

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da yakalan Rus askerleri ağlayarak anlattı: Korkunç bir hata yaptık

İlginizi Çekebilir Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'daki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama