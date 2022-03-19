Putin’in 195 bin TL’lik paltosu gündem oldu: Rusya’daki asgari ücretin 25 katı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kırım’ın ilhakının 8. yılı için başkent Moskova’da düzenlenen etkinlikte giydiği palto gündem oldu. Yaklaşık 195 bin TL değerindeki paltonun bir Rus'un aldığı aylık asgari maaşın yaklaşık 25 katı olduğu açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 24'üncü gününde devam ederken, dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’ın ilhakının 8'inci yılı için başkent Moskova’da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Putin’in konuşmasından daha çok giydikleri kamuoyunda gündem oldu.

ABD’nin ve Batı’nın yaptırımları sonrası Sovyet dönemindeki yoksullukla karşı karşı kalan Rus halkını selamlayan Putin, 10 bin sterlin yani ortalama 195 bin TL değerindeki İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı ceketle etkinlikte yerini aldı. Putin’in 1.5 milyon Rus rublesine denk gelen ceketi ile Rusların ‘evrensel değerleri’ için savaşması ile övündü.

2021’de, ortalama bir Rus’un yıllık maaşı 678 bin ruble idi, bu da diktatörün paltosunun maliyetinin yarısından daha fazlasına denk geliyor… Bu oran aylık maaş ile karşılaştırıldığında ise asgari ücretin 25 katına denk.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Batı’nın uyguladığı yaptırımlarla birlikte Rus halkının mali durumu da her geçen gün zorlaşıyor.

Ülkede pek çok tasarımcı mağazalarını kapatırken ve ruble tarihi değer kaybederken, Rus liderin paltosu gündem oldu. Sosyal medyada birçok kişi Putin’in lüks tercihlerine tepki gösterirken, “Millet açken o milyarlık palto giyiyor.”, “Bir yanda savaşan insanlar bir yanda Putin’in lüks zevkleri”, “Putin, Ukrayna’da soykırım yaparken bir yandan da Loro Piana mont giyiyor.” “Bir Rus’un yıllık maaşının tam 25 katı” gibi yorumlar yapıldı.

Rusya’da yıllık enflasyon, Mart itibarıyla yüzde 12.54’e yükseldi.

Moskova’da 55 yaşındaki Fransız öğretmen Yulia Shimelevich, Batı yaptırımlarının uygulanmasının ardından çok zor geçirdiklerini dile getirerek, ‘Son yıllarda alıştığımız tüm lüksler, ithal ürünler ve giysiler geçmişte kaldı. En zor kısım kemerlerimizi sıkmak değil… oğlumdan ayrılmak ve tüm dünyanın gözü önünde suçluluk duymak olacak.” dedi.

Putin, ekonomik yaptırımları Rusya’nın kendi mallarını üretmesi için bir fırsat olduğunu öne sürdü.

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