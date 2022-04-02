Reuters muhabiri Rusya-Ukrayna savaşı sırasında öldürüldü

İngiliz haber ajansı Reuters, bir dönem haber ajansı için çalışan gazeteci Maksim Levin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz haber ajansı Reuters, gazeteci Maksim Levin’in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Reuters için zaman zaman çalışan ve aynı zaman Ukrayna’da bir haber sitesinde görev alan Levin’in cansız bedeninin Kiev yakınlarında bulunduğu belirtildi.

LB.ua isimli internet sitesi, Levin’in cansız bedeninin bulunduğunu açıklarken evli ve dört çocuğu olduğu kaydedildi.

1981’de dünyaya gelen ve çok sayıda belgesel üreten Levin ile ilgili olarak Reuters, “Uzun süredir Reuters’a destek veren Levin’in ölümünü öğrenmekten dolayı çok üzüldük. Maks, 2013’ten beri Ukrayna’da harika fotoğraf ve videolar paylaşıyordu. Ölümü gazetecilik için büyük bir kayıp” dedi

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