Paris’in merkezindeki yangın kontrol altına alındı

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde bir otobüste yangın çıktı. Saint Germain bulvarı çevresinde meydana gelen yangın, çevredeki binalara da sıçrarken, kısa süre sonra kontrol altına alındı.

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Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı ve son dakika olarak duyurduğu haberinde, Fransa’nın başkenti Paris’in merkezinden dumanlar yükseldiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, Sen nehri kıyısından kara dumanlar yükseldiğini duyururken, bir otobüsün de alevler içerisinde yandığı bildirildi. Yapılan son açıklamada, yangının bir otobüsten dolayı başladığı ve çevredeki binalara sıçradığı kaydedildi.

Olayın, Saint Germain Bulvarı çevresinde meydana geldiği ve polisin bölgeyi kordona aldığı açıklandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde yangının kontrol altına alındığı görülüyor.

Yangının neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

Olayda ölen veya yaralanan olup olmadığı da henüz bilinmiyor…

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