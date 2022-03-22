Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracın vurulma anı kamerada

Ukrayna ordusu, Rusya birliklerine mühimmat taşıyan aracı hedef aldı. Saldırılardan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Mariupol’deki yerleşim bölgelerinde de büyük yıkım meydana geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna, Rus ordusunun 27 gündür devam eden saldırılarını püskürtmeye çalışıyor. Ukrayna ordusu, Rus birliklerine mühimmat taşıyan aracı vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Rus ordusunun mühimmatlarına ağır zarar verildiği belirtildi.

MARİUPOL’DE BÜYÜK YIKIM

Rusya askeri noktalar hariç sivil yerleşim bölgelerini de hedef alıyor. Rusya'nın yoğun olarak saldırdığı şehirlerden biri olan Mariupol'deki yıkım görüntülendi.

Elektrik ve suyun kesildiği, telefon hatlarının çalışmadığı ve temel gıda ürünlerinin ulaştırılamadığı kent, hayalet şehre döndü. Rus birliklerinin vurduğu yerleşim bölgelerinde, otomobillerin yandığı, binaların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

İlginizi Çekebilir ABD ve Ukrayna'dan yeni iddia: Rusya çocukları kaçırıyor

İlginizi Çekebilir Kremlin: Ukrayna ile görüşmeler daha aktif ve anlamlı olmalı