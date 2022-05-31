Rus birlikleri, Sievierodonetsk şehrinde saldırılarını artırdı: Kent düşebilir

Rus birlikleri Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki Sievierodonetsk kentini tamamen ele geçirmek için taarruzu sürdürürken Ukrayna askerleri harabeye dönen kentte Rusya'nın ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Rus birlikleri özellikle Sievierodonetsk şehrinde saldırılarını artırdı.

Hem Rus hem de Ukraynalı kaynaklar kentin yarısı ile üçte biri arasındaki bölümün Rus güçlerin kontrolü altında olduğunu belirttiler.

Rus askerlerinin yanında savaşan Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçler, Ukrayna işgalinin başladığı Şubat ayından bu yana Rus güçlerin en çok yoğunlaştığı muharebe olmasına rağmen, kentin ele geçirilmesinin tahmin edilenden uzun sürdüğünü belirtti.

‘SALDIRILAR DOĞU CEPHESİNDE YOĞUNLAŞTI’

Batılı analistler, Ukrayna’yı üç cepheden işgal eden Rusya’nın diğer cephelerdeki asker ve ağır silahları doğu cephesine kaydırarak Sievierodonetsk taarruzunu devam ettirdiğine dikkat çektiler.

Rusya’nın Ukrayna savaşındaki temel hedeflerinden birinin Donbas bölgesinin tamamını ele geçirmek olduğunu belirten analistler, Rusya’nın küçük bir endüstri kenti olan Sievierodonetsk kentini ele geçirerek bölgede zafer ilan etmek istediğini ifade ettiler.

Rusya, Sievierodonetsk’in yanı sıra Lysychansk kentlerinin kontrolünü ele geçirmesi durumunda Luhansk bölgesini ele geçirmiş olacak.

Rusya’nın desteklediği Luhansk Cumhuriyeti lideri Leonid Pasechnik, TASS haber ajansına Sievierodonetsk kentinin üçte birinin “halihazırda (kendilerinin) kontrolünde olduğunu” ancak gelişmelerin arzu edilenden daha yavaş gerçekleştiğini söyledi.

AB’NİN EN AĞIR YAPTIRIMI

Rusya’nın Donbas’taki saldırıları devam ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri dün Rus ham petrolünün ithalatının büyük bölümünü durdurma konusunda uzlaştı. Read full story

İşgalin başlangıcından bu yana AB’nin Rusya’ya yönelik uyguladığı en ağır yaptırım olduğu ifade edilen petrol yasağının, Rusya’nın savaşı finanse etmek için kullandığı en büyük kaynaklardan birinin kesilmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre Rusya’dan deniz yoluyla petrol ithalatı durdurulacak. Yaptırımlar başlar başlamaz Rusya’nın Avrupa’ya petrol ihracatı üçte iki oranında azalacak. Yıl sonuna doğru Almanya ve Polonya’nın boru hattı üzerinden alımı durdurmasıyla birlikte Rusya’nın Avrupa’ya petrol ihracatı %90 oranında azalacak.

MACARİSTAN’A İSTİSNA

Yaptırımlara itiraz eden ve Rus petrolünü boru hattı aracılığıyla ithal eden Macaristan için ise istisna tanındı.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi başkanı Charles Michel, “(Dostluk) boru hattı üzerinden AB’ye sevk edilen petrol konusunda geçici muafiyet bulunuyor. En kısa sürede tekrar toplanarak bu konuyu ele almak ve tüm Rus petrolünü yaptırımların hedefinde tutmak istiyoruz” dedi.

İlginizi Çekebilir Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı

İlginizi Çekebilir 'Putin'i iktidara getiren' Kremlin Danışmanı Yumaşev istifa etti

İlginizi Çekebilir Zelenskiy: İşgalin başından beri 32 medya temsilcisi öldürüldü