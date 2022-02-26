Rus güçleri girmesin diye köprüyle birlikte kendini havaya uçurdu: Kahraman ilan edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali sürerken, dün Kırım'da gerçekleşen bir olay, yeni bir kahramanlık hikayesini de ortaya çıkardı. Vitaly Shakun isimli bir Ukrayna askerinin Rus birlikleri bölgeye girmesin diye son anda köprü ile birlikte kendisini de havaya uçurduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı, askeri 'kahraman' ilan etti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde ülkenin farklı bölgeleri çatışmalara sahne olurken, Kırım’dan gelen bir haber Ukrayna’da gündem oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmyr Zelensky, ilerleyen Rus güçlerini püskürtmek için Kırım yakınlarındaki bir köprüyle birlikte kendisini havaya uçuran bir denizciyi Ukrayna kahramanı ilan etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’na göre, Kremlin birlikleri ilerlediğinde ve tabur onları durdurmanın tek yolunun köprüyü havaya uçurmak olduğuna karar verdiğinde, Vitaly Shakun Kherson bölgesindeki Henichesk köprüsünde görevli bir Ukrayna askeriydi.

Etraf mayınlıydı ve Shakun’un dışarı çıkacak zamanı yoktu. Shakun, birliğine mesaj attı ve köprüyü havaya uçuracağını söyledi. Saniyeler sonra bir patlama duyuldu..

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Shakun’un çabalarının Rus ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlattığını ve yoldaşlarının yeniden toplanıp yeniden konuşlanmasına izin verdiğini vurguladı.

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