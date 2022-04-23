Rus komutanın Transdinyester açıklaması kriz çıkardı

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken üst düzey bir Rus komutanın “Ukrayna'nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova’da Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester'e yeni bir kapı açacağını” söylemesi bölgede tansiyonu fırlattı. “Rusya gözünü Ukrayna’nın ötesine dikti” endişesine yol açan açıklamanın ardından Moldova, Rusya’ya nota verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de, “Ukrayna sadece başlangıç” diyerek Rusya’nın başka ülkeleri de işgal etmeye hazırlandığını savundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse iki ay geride kalırken, üst düzey bir Rus komutanın Ukrayna’nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Transdinyester’e yeni bir kapı açacağını söylemesi, “Rusya gözünü Ukrayna'nın ötesine dikti” endişesine yol açtı.

Rusya’nın Merkez Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Rustam Minnekayev, dün yaptığı açıklamada Ukrayna’nın güneyinde kontrolü sağlamanın Moldova'da Rusya destekli ayrılıkçıların bulunduğu Transdinyester’e kapı açacağını söylemişti. Minnekayev, Rusya'nın hedefinin kısmen ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Donbas ve Ukrayna’nın güneyinde tam kontrolü sağlamak ve Rusya’nın 2014’te ilhak ettiği Kırım ile Donbas arasında kara koridoru oluşturmak olduğunu ifade etmişti. Minnekayev, “Ukrayna’nın güneyini kontrol etmek, Rusça konuşan nüfusun baskı altında olduğu Transdinyester’e giden başka bir yoldur” diye konuşmuştu.

MOLDOVA RUSYA’YA NOTA VERDİ

Bu açıklama bölgede tansiyonun hızla yükselmesine yol açtı. Moldova, daha önce kendi topraklarının bir parçası olan ancak 1990 yılında Rusya'nın desteğiyle tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester Cumhuriyeti ile ilgili açıklamalardan dolayı Rusya'ya nota verdi.

Moldova Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, Rus komutanın sözlerinin “endişe verici” olduğunu belirtti ve Moskova'ya toprak ve egemenlik haklarına saygı göstermesi çağrısında bulundu.

ZELENSKİY: RUSYA BAŞKA ÜLKELERİ DE İŞGAL EDECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, dün gece yaptığı açıklamada Rus komutanın bu sözlerinin Rusya'nın Ukrayna sınırlarını aşan hedeflerini açıkça ortaya koyduğunu söyledi. “Rusya'nın Ukrayna işgali sadece başlangıç” diyen Zelenskiy, bu açıklamanın Rusya'nın başka ülkeleri de işgal etmeye hazırlandığının bir kanıtı olduğunu belirtti.

TRANSDİNYESTER SORUNU NEDİR?

Eski Sovyetler Birliği ülkesi Moldova’da 1990 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester, Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir ülke tarafından tanınmıyor. Bölgede 1992’de kanlı bir iç savaş yaşanmıştı. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Transdinyester'de halkın çoğu Moldova'nın yanı sıra Rusya pasaportu da taşıyor. Bölgede çoğunluk Rusya'ya bağlanmak istiyor ancak ülkenin Rusya ile kara bağlantısı yok.

Moldova geçen hafta, Ukrayna'nı işgal eden Rusya'yı Moldova vatandaşlarını askere alma girişiminde bulunmakla suçlamıştı. Rusya'nın, Ukrayna’nın güneybatısında yer alan Transdinyester'de çok sayıda asker konuşlandırdığı da belirtiliyor.

Rusya, Ukrayna işgali öncesinde, 2014’te bu ülkeden tek taraflı bağımsızlık ilan eden ayrılıkçı güçlerin kontrolündeki Donbas’a bağlı Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımıştı.

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