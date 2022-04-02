Rus ordusu çıkmazda: Silahlarının büyük bölümü Ukrayna’da üretilmiş

Ukrayna işgalinde birçok savaş uçağını, tankını ve askeri ekipmanını kaybeden Rusya’yı zor durumda bırakan bir gerçek İngiliz basını tarafından ortaya çıkarıldı. Rus ordusunun elindeki ekipmanları yenilemekte zorlandığı, çünkü askeri yedek parçaların büyük bölümünün Ukrayna’da üretildiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna işgalinde ağır kayıplar verdiği belirtilen ve çok sayıda askeri ekipmanını kaybeden Rusya'nın, askeri yedek parçaların çoğu Ukrayna'da üretildiği için ekipmanları yenilemekte epey zorlandığı ortaya çıktı.

İngiliz basınına konuşan savunma kaynakları, Rus ordusuna ait helikopterlerin, uçakların ve kruz füzelerinin en önemli yedek parçalarının çoğunlukla Ukrayna'da üretildiğine dikkat çekti. Rusya'nın uluslararası yaptırımlar nedeniyle bu yedek parçaları başka ülkelerden tedarik edemediği, bu durumun savaşta büyük darbe alan Rus ordusunu daha da köşeye sıkıştırdığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta 142 savaş uçağı, 131 helikopter ve 625 tankını kaybettiği tahmin ediliyor.

“RUSYA’NIN EKİPMANLARI KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Daily Mail gazetesi, Ukrayna'nın savaş öncesinde önemli askeri ekipmanların yanı sıra Rusya'ya tanklarda kullanılan ateş kontrol sistemleri de temin ettiğini yazdı. Habere göre, Rusya ekipmanları arızalandığında bunları onaramadığı için elindeki çok sayıda savaş uçağı, tank ve askeri ekipman kullanılamaz hale geldi.

Bir askeri uzman, “Rusya bu ekipmanları yakın zamanda elde edemeyecek. Bu durum, Rusya'nın askeri operasyonları sürdürme kapasitesini tehlikeye düşürüyor” dedi.

ASKERİ İŞBİRLİĞİ SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİ’NE DAYANIYOR

Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna Sovyetler'in silah ve askeri ekipmanlarının yüzde 30'unu üretiyordu. Soğuk Savaş sonrasında da Ukrayna'dan Rusya'ya silah satışı devam etmişti. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı 2014'te ilhak etmesi sonrasında Kiev Moskova'ya silah sevkiyatını askıya almıştı.

Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı operasyonda yeterli ilerlemeyi sağlayamadığı ve ağır kayıplar verdiği söylenen Rusya, bu hafta İstanbul'da düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında başkent Kiev ve kuzey bölgelerden çekilmeye başlamıştı. Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklayan Rusya'nın bu adımı “Savaşta başarısız olan Rusya taktik değiştirdi” iddialarını beraberinde getirmişti.

Daha önce Rusya'nın elindeki füze ve mühimmatın tükenmek üzere olduğu haberleri de basına yansımıştı.

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