Rus ve Ukraynalı tankçılar çatışmaya devam ediyor

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rusya ordusu ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların çatışmaları devam ediyor.

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Rusya'nın yoğun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın Mariupol'de yıkım her geçen gün artıyor. Rusya ordusuna ve Ukrayna ordusuna bağlı tankçıların çatışmaları kentte devam ediyor.

Rus ordusuna bağlı milislerin oluşturduğu Donetsk Halk Milisleri tankçı birlikleri kentte birçok noktada Ukrayna ordusuna saldırmaya devam ederken, Ukrayna ordusuna bağlı Azov Taburu'da Rus birliklerini tanklarla direnmeyi sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Mariupol'deki Ukrayna askerlerine ve paralı asker gruplarına silah bırakma çağrısında bulunurken, Ukrayna askerleri ise bu çağrıya aldırış etmeyerek kenti savunmaya devam ediyor.

RUSYA, KRAMATORSK’U VURDU

Rus ordusu Ukrayna'nın doğusunda Donetsk Oblastı'nda yer alan Kramatorsk şehrini bombaladı. Rus bombardımanı çevrede bulunan siviller tarafından anbean kayıt altına alınırken, Rus ordusunun hedef aldığı noktalar ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

“HERSOV’DA İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR”

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus ordusunun engelleri nedeniyle insanlık dramının yaşandığını ifade ederek, “Rus ordusunun engellerinden dolayı 300 bin nüfuslu Herson'da insanlık dramı yaşanıyor. Gıda ve tıbbı malzemeler tükendi sayılır ama Rusya insani koridorlar açılıp insanların tahliye edilmesine müsaade etmiyor. Rusya'nın bu barbar taktiğini geç olmadan sonlandırmak gerekiyor” dedi.

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