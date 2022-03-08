Rusya: ABD’yle Soğuk Savaş ilişkilerine dönmeliyiz

Rusya, Ukrayna’daki saldırıları nedeniyle Batı’yla bir kez daha karşı karşıya gelirken Moskova’dan ABD’yle ilişkilere dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yle ilişkilerin Soğuk Savaş dönemindeki gibi olması gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya ve ABD'nin Soğuk Savaş dönemindeki “barış içinde bir arada yaşama” ilkesine geri dönmesi gerektiği ifade edildi.

Interfax haber ajansının aktardığı açıklamada, Rusya'nın ABD'yle karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin tesis edileceğine inandığı belirtildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden Piyotr İlyiçov, Kuzey Kore'nin üst üste füze deneme kararını anladığını, Kore'de nükleer silahlardan arındırma görüşmeleri için gerekli şartların bulunmadığını kaydetti. İlyiçov, Washington'ın Pyongyang'a yaptırım yolunu tercih ederek görüşme yolunu tıkadığını belirtti.

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