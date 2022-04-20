“Rusya artık Ukrayna’nın müzakere heyetine güvenmiyor”

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ile sürdürülen müzakereler hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya artık Ukraynalı müzakere heyetine güvenmiyor” dedi. Kremlin sözcüsü Peskov da, Ukrayna'yı barış görüşmeleri sırasında verdiği taahhütlerden geri adım atmakla suçladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, katıldığı bir programda Ukrayna’yla ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da gerçekleşen toplantıda bazı kararlar aldığını ancak bu kararların anlaşma metnine yazılmadığını belirten Zaharova, “Rusya artık Ukraynalı müzakerecilere güvenmiyor. Rusya, Ukrayna'nın tutarsız davranışlarına hazırlıklıydı. Kendisine Ukrayna Devlet Başkanı diyen bir kişi ofisinin hemen yanında müzakerelerin yapılması için talepte bulundu. Rusya bu talebi reddetmedi. Ardından her zamanki gibi tam anlamıyla Kiev rejimi tarafından mecazi anlamda bir sirk başlatıldı. Bazen gelirler, bazen gelmezler bazen geç gelirler. Moskova buna hazırlıklı mıydı? Evet hazırlıklıydı. Müzakereler bir oyalama olarak kullanılıyor” diye konuştu.

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bağımsız olmadığını belirterek, “Ne şimdi ne daha önce Devlet Başkanı Zelenskiy'in bağımsızlığından söz etmeye gerek yok. Doğal olarak küratörleri onun arkasında. Her şeyden önce Washington ve diğer NATO yapıları bu süreci şu ya da bu şekilde yıllardır yönetiyor. Bu nedenle, Zelensky’nin açıklamaları hakkında konuşmak ve akıl yürütmek anlamsız kalıyor. Bugün bir şey söylüyor, yarın başka bir şey. Bu da Zelenskiy’nin kişiliğinde sorun oluşturuyor. Bunlar tüm dünyanın sürekli olarak gördüğü görüntüler” ifadelerini kullandı.

KREMLİN: GÖRÜŞMELER İSTENEN HIZDA İLERLEMİYOR

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da, Ukrayna’yı barış görüşmeleri sırasında verdiği taahhütlerden geri adım atmakla suçlayarak, bunun müzakerelerde olumsuz sonuçlara neden olduğunu ve barış görüşmelerinin istenen hızda ilerlemediğini belirtti. Peskov, Rus tarafının barış görüşmelerinde taslak metin sunduğunu ve bundan sonra topun artık Ukrayna’da olduğunu belirterek, Moskova’nın yanıt beklediğini söyledi.

Ukrayna’nın baş müzakerecisi dün, barış görüşmelerinin ne zaman yeniden başlayacağını tahmin etmenin zor olduğunu söylemişti.

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