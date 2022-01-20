Rusya, Çin ve İran ortak deniz tatbikatı düzenleyecek

ABD’nin başlıca rakipleri Rusya, Çin ve İran, Hint Okyanusu’nda ortak tatbikat düzenleyecek. Üç ülkenin donanmalarının yer alacağı tatbikat, Ukrayna krizi nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Sozcu.com.tr

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Rusya, Çin ve İran, Hint Okyanusu'nda dev bir tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.İran'ın yarı resmi Haber ajansı ISNA'nın haberine göre, üç ülkenin donanmaları tarafından düzenlenecek tatbikat yarın başlayacak.

İran ordusu sözcülerinden Mustafa Taceddin, tatbikatın Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki geniş bir alanda düzenleneceğini duyurdu. Sözcü, bunun “Deniz Güvenlik Kemeri” tatbikat dizisi kapsamında üç ülke donanmalarının düzenleyeceği 3. ortak tatbikat olacağını ifade etti.

Tatbikatla, bölgede deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli operasyonlarda üç ülke arasında koordinasyonun artırılması amaçlanıyor.

İran ordusunun yanı sıra Devrim Muhafızları askerlerinin de yer alacağı tatbikat, yanan bir gemiye müdahale ya da kaçırılan bir geminin kurtarılması gibi durumlara yönelik taktik eğitimleri de kapsayacak.

Reuters haber ajansı, İran'da cumhurbaşkanlığı görevini geçen ağustosta üstlenen İbrahim Reisi'nin “doğuya bak” politikası kapsamında Rusya ve Çin'le ilişkileri geliştirmeye çalıştığına ve ülkenin eylülde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olduğuna dikkat çekti.

“2022 Deniz Güvenlik Kemeri” isimli tatbikat, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'nın ABD ve NATO ile karşı karşıya geldiği ve tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşiyor.

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