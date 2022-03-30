Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin’e gitti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ziyaretinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşerek, Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında mevkidaşına bilgi verdi. Çin hükümetinden de Rusya ve Ukrayna heyetlerinin dün İstanbul’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin’in Anhui kentinde düzenlenecek olan Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Görüşmeye dair Rusya tarafından yapılan açıklamada, “Rusya ve Çin bağlamındaki anlaşmaların uygulanması gibi güncel konular görüşüldü” dendi.

Açıklamada, Lavrov-Wang görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alındığı aktarılarak, “Bakanlar Ukrayna çevresindeki durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşına Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişi ve Kiev rejimi ile müzakere süreciyle ilgili bilgi verdi.

Görüşmede Afganistan, Orta Asya’daki mevcut durum, İran’ın nükleer programı etrafındaki durum ve Kore Yarımadası dahil olmak üzere küresel ve bölgesel gündemdeki bir dizi önemli konu da ele alındı.

ÇİN'DEN İSTANBUL TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, “Rusya ve Ukrayna’yı diyalog ve müzakerelere bağlı kalmaya, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya ve barışı yeniden sağlamaya çağırıyoruz” dedi.

Müzakerelerde her iki tarafın da olumlu sinyaller verdiğini vurgulayan sözcü, “Başından beri Ukrayna krizini çözmenin tek doğru yolunun diyalog ve müzakere olduğunu savunuyoruz. Rusya ve Ukrayna’yı diyalog ve müzakerelere bağlı kalmaya, siyasi bir çözüm üzerinde uzlaşmaya ve barışı yeniden sağlamaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Çin'in uluslararası bir anlaşmaya garantör olup olmayacağı sorusunu da yanıtlayan yetkili, “Çin, Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözülmesine katkı sağlayacak tüm diplomatik çabaları destekliyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Savaşın gidişatını değiştirecek açıklama: Ortaklık genişliyor

İlginizi Çekebilir Tayvan: Ukrayna'daki fiyaskodan ders alan Çin işgal planını erteledi