Rusya: Dışişleri bakanımız Ukraynalı mevkidaşıyla görüşebilir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba arasındaki görüşmede somut konuların ele alınması gerektiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba arasında görüşme gerçekleştirilmesine karşı olmadığını ancak somut konuların ele alınması gerektiğini açıkladı.

RIA ajansında yer alan haber bakanlık açıklamasına dayandırıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son açıklamasında Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarını bir araya getirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Çavuşoğlu böyle bir görüşmenin önümüzdeki iki hafta içerisinde mümkün olabileceğini de ifade eti.

Rus ve Ukraynalı müzakereciler bu hafta İstanbul’da bir araya gelmişlerdi.

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