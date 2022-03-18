Rusya: Müzakerelerde ilerleme kaydediliyor

Rusya-Ukrayna arasında süren barış müzakerelerinde yer alan Rus müzakereci Vladimir Medinski, Moskova ve Kiev'in Ukrayna'nın askerden arındırılmasıyla ilgili görüşmelerde "yarı yolda" olduklarını söyledi.

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Rus Interfax Haber Ajansı’na göre, Medinski müzakere ekiplerinin Ukrayna’nın NATO’ya katılmaya çalışmaması durumundaki güvenlik garantilerini tartıştığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, Moskova’nın Ukrayna ile barış anlaşması yapması konusundaki kesin taleplerini söyledi.

Bunların başında Ukrayna’nın tarafsız olması ve NATO’ya katılmak için başvurmaması gerektiğini kabul etmesi yer alıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bunu zaten kabul etmişti.

Talepler arasında, Ukrayna’nın, Rusya için bir tehdit oluşturmadığından emin olmak adına silahsızlanma sürecinden geçmesi ve Rusçanın korunması da var.

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