Rusya NATO Zirvesi’ne ateş püskürdü: Histerik ve anlayışsız

Bir aydan beri Ukrayna'yı işgal etmek için saldırı düzenleyen Rusya'dan bugün toplanan NATO liderlerine çok sert açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Bugün aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson gibi isimlerin de yer aldığı isimler Brüksel’de NATO Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Etkinlik öncesinde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamalarda bulunurken Kremlin’den çok sert açıklamalar geldi. Kremlin, “Birçok NATO üyesi ülke histeri gerçiriyor ve Ukrayna’da ne olduğunu yeterli kadar anlayamıyor” dedi.