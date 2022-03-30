Rusya: Neo-Nazilerle bağlantılı 60 kişi yakalandı

Rusya’nın 23 bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Ukrayna’daki neo-Nazileri desteklediği iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı ve bulunan silahlara el konduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya iç güvenlik ve istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede “neo-Nazilerle bağlantılı” 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

FSB'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 23 bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Ukrayna'daki neo-Nazileri desteklediği iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı ve bulunan silahlara el konduğu belirtildi. FSB, daha önce Ukrayna istihbaratı tarafından kurulan neo-Nazilerle bağlantılı bir örgütün Rusya içinde faaliyet yürüttüğünü öne sürmüştü.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun temel hedeflerinden birinin “ülkenin Nazilerden arındırılması” olduğunu ifade ediyor. Moskova, neo-Nazi grupların Ukrayna'da etkili olduğunu savunuyor.

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