Rusya: Neo-Nazilerle bağlantılı 60 kişi yakalandı
Rusya’nın 23 bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Ukrayna’daki neo-Nazileri desteklediği iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı ve bulunan silahlara el konduğu belirtildi.
Rusya iç güvenlik ve istihbarat kurumu Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkede “neo-Nazilerle bağlantılı” 60 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamada, Rusya'nın 23 bölgesinde düzenlenen operasyonlarda Ukrayna'daki neo-Nazileri desteklediği iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı ve bulunan silahlara el konduğu belirtildi. FSB, daha önce Ukrayna istihbaratı tarafından kurulan neo-Nazilerle bağlantılı bir örgütün Rusya içinde faaliyet yürüttüğünü öne sürmüştü.
Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun temel hedeflerinden birinin “ülkenin Nazilerden arındırılması” olduğunu ifade ediyor. Moskova, neo-Nazi grupların Ukrayna'da etkili olduğunu savunuyor.