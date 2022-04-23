Rusya, Odessa ve Luhansk’ı vurdu

Rusya, Ukrayna'nın Odessa şehrinde bulunan çok katlı bir binayı roketle hedef aldı. Lohansk kentinde de yerleşim yerleri hedef alınırken, iki sivilin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rus ordusu Ukrayna'nın farklı bölgelerini vurmaya devam ediyor.

Ukrayna’nın Liman şehri Odessa’yı hedef alan Rus askerlerinin çok katlı bir binayı roketlerle vurmasının ardından dumanlar gökyüzünü sardı. Odessa Belediye Başkanlığı Basın Ofisi tarafından saldırı ile ilgili yapılan açıklamada, “Odessa şehrine roketli saldırı düzenlendi ve altyapı hedef alındı. Olay yerinden fotoğraf ve görüntü yayınlayarak düşmana yardım etmeyin. Bilgiler güncelleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Odessa’yı hedef alan Rus bombalarının altyapı tesislerini de vurduğu aktarıldı.

Öte yandan, Rus birlikler Luhansk’ı da hedef aldı. Vali Serhiy Haidai, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesindeki Zolote kasabasına bugün yapılan topçu saldırısında iki sivilin öldüğünü ve iki kişinin de yaralandığını duyurdu.

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