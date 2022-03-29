Rusya Savunma Bakanı: Ukrayna ordusuna büyük darbe vurduk

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna ordusunun hava gücünün neredeyse tümüyle imha edildiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan askeri operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını ve Ukrayna ordusuna büyük bir darbe vurulduğunu söyledi.

Şoygu açıklamasında Ukrayna ordusunun hava gücünün neredeyse tümüyle imha edildiğini belirtti. Ukrayna ordusunun askeri kapasitesinin büyük ölçüde yok edildiğini kaydeden Rus bakan, bundan sonra Rus ordusunun temel görevinin Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin kurtarılması olacağını ifade etti.

Ukrayna’da yaklaşık 600 yabancı paralı askeri öldürüldüğünü söyleyen Şoygu, NATO'nun Ukrayna'ya savaş uçağı ve hava savunma sistemi göndermesi halinde buna uygun şekilde yanıt verileceğini de belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de operasyonun Donbas bölgesine yoğunlaşacağını bildirmiş, bu açıklama “Ukrayna'da ilerleyemeyen Rusya taktik değiştirdi” yorumlarına yol açmıştı.

“SON 24 SAATTE 68 ASKERİ ÜS YOK EDİLDİ”

Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü İgor Konaşenkov, “Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 68 askeri üs yok edildi” açıklamasında bulundu.

Konaşenkov, operasyonların başladığı günden bu yana Ukrayna'nın toplam kayıplarına da değinerek, “Özel askeri harekatın başlangıcından bu yana toplamda 123 uçak ve 74 helikopter, 311 insansız hava aracı, bin 738 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 181 çok amaçlı roketatar, 726 top ve havan topu ile bin 592 adet özel askeri araçlar imha edildi” dedi.

İlginizi Çekebilir Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Rusya Savunma Bakanı Şoygu konuştu