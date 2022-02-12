Rusya-Ukrayna gerilimi: Putin, Çarşamba günü işgal edecek

Rusya ile Ukrayna arasında 2014'ten beri devam eden gerilim tırmanırken, son saatlerde kritik gelişmeler yaşandı... Alman medyasında yer alan haberlerde Putin'in Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal etmeye başlayacağına dair istihbarat kaynaklarının ifadeleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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2014 yılında Ukrayna’ya ait Kırım’ı ilhak ederek gerilimin temellerini oluşturan Rusya ile Ukrayna arasında tansiyon tırmanırken batı ülkelerinin de duruma müdahil olmasıyla birlikte “Üçüncü Dünya Savaşı”nın sesleri yankılanmaya başlandı…

2014’ten Ukrayna-Rusya sınırındaki Moskova yanlısı ayrılıkçıları destekleyen Rusya’nın bu hafta içinde Kiev’i bombalayacağına dair bir iddia ise Alman basınına konuşan istihbarat kaynaklarından geldi.

Almanya’nın çok okunan dergilerinden Der Spiegel, Rusya’nın Ukrayna’yı 16 Şubat’ta vuracağına dair istihbarat bilgisini kamuoyuna paylaştı. CIA ve diğer istihbarat birimlerinin de bu haftaya dikkat çektiği kaydedilirken, “Birçok diplomat ve askeri yetkili, ABD’nin gizlice brifing verdiğini ve Rusya’nın planı ile ilgili birçok bilgiyi verdiğini söyledi. Rusya’nın işgalinin yanı sıra Rus birimlerinin tek tek hangi rolleri üstleneceği de kayıtlara geçti” ifadesi yer aldı.

DETAYLAR GELİYOR…

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