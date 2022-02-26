Rusya-Ukrayna krizi… THY’den ‘özel ücret’ kararı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapalı olması nedeniyle Ukrayna'ya komşu ülkelerden Türkiye'ye dönecek yolcular için 'özel ücret' uygulayacağını duyurdu.

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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi ‘Twitter’ hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna’ya komşu ülkeler Moldova, Macaristan, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’dan ülkemize dönecek vatandaşlarımız, size tanımlanan özel ücret ile biletinizi almak için satış ofislerimize ve havalimanlarındaki ofislerimize başvurunuz” ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği’nden elde edilen bilgiye göre bilet fiyatlarının ise en fazla 220 dolar olacak şekilde sabitlendiği kaydedildi. DHA



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