Rusya-Ukrayna savaşı: Boğaz’a sürüklenen mayınlarla ilgili net açıklama

Rusya Federal Güvenlik Servisi geçen hafta Odessa açıklarına Ukraynalılar tarafından döşenen mayınlarda kopmalar başladığından mayınların İstanbul Boğazı ve Akdeniz’e ulaşabileceğini uyarısında bulunarak büyük bir panik yaratmıştı... Bu açıklamalara Ukrayna'dan net yanıt geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken önceki gün Rus istihbarat birimi FSB’nin iddiası hem uluslararası kamuoyunda hem de Türkiye’de gündem olmuştu.

FSB, Odessa açıklarında Ukraynalılar tarafından döşenen mayınlarda kopmalar başladığını iddia ederek bu mayınların İstanbul Boğazı’na ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

19 Mart’ta yayınlanan resmi basın bülteninde, “Fırtınalı havadan dolayı mayınları tutan halatlar koptu. Rüzgar ve denizdeki akıntı ile birlikte mayınlar Karadeniz’in batısında bağımsız bir şekilde hareket ilerliyor” denilmişti.

“MEŞRU ZEMİN HAZIRLAMAK İSTİYORLAR”

Bu açıklama Türkiye’de endişe yaratırken, 420 mayının serbest kaldığını ve bunların Ukrayna tarafından getirildiği de Moskova yönetimi tarafından açıklanmıştı.

Fakat Ukrayna Denizcilik İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Viktor Vyshnov, İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Vyshnov, “Bunlar tamamen Rusya’nın bilgi kirliliğidir. Onlar, Karadeniz’e geçişlerin engellenmesi için meşru bir zemin oluşması adına ‘mayın tehdidini’ gündeme getirdiler” dedi.

SAMSUN’DAN UYARI MESAJI GELDİ

Ukrayna donanması da Rusya’nın açıklamalarını yalanladı. Reuters’a konuşan kaynaklar, Türk yetkililerin mayın riski dolayısıyla uyarılarda bulunduğunu aktarırken, Türkiye’nin Samsun’daki NAVTEX istasyonundan da bu konuda uyarı mesajı geçildiğini duyurdu.

Mesajda, “Salınan mayınlara dikkat edilmesi çok önemlidir. Gemilerin mayın ya da mayına benzer bir maddeyle karşılaşması durumunda hemen bilgi vermesi gerekmektedir” denildi.

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