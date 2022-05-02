Rusya-Ukrayna savaşı: Putin’in 9’uncu generalinin öldürüldüğü iddia edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 67 gün geride kalırken, Kiev yönetimi, Putin'in üst düzey kurmaylarından birinin daha öldürüldüğünü öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte 2 ayı aşkın bir süredir devam eden savaşta Kiev yönetiminden y eni bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, ülkenin kuzeydoğusundaki Izyum kentinde Rusya’nın üst düzey isimlerinden Tümgeneral Andrei Simonov’un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Elektronik savaş biriminin başında olan 55 yaşındaki Simonov’un ölümü ile ilgili başka bir açıklama yapılmadı. Rusya, Simonov’un öldüğüne ilişkin iddialar hakkında bir açıklama yapmadı.

Eğer bu ölüm doğrulanırsa, Simonov’un ölümü Şubat ayından beri Putin’e yakın üst düzey askeri yetkililerin ölümüne bir yenisi olarak eklenecek. Ukrayna’nın verilerine göre şu ana kadar Simonov ile birlikte 9 üst düzey asker yaşamını yitirdi.

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