Rusya-Ukrayna savaşı: Rus askerler birbirini vuruyor, TV’de savaş eleştiriliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasından beri 16 gün geçti... Uzmanlara göre Putin'in birkaç günde ele geçirmeyi planladığı Kiev'de direniş devam ederken Rusya'da da tepkiler artmaya başladı. Ukrayna topraklarında sivilleri vurmak istemeyen Rus askerleriyle komutanlarının çatıştığına dair haberler çıkarken Rus televizyonunda da benzer görüntüler oluştu.

Sozcu.com.tr

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2014’te Kırım’ı ilhak ettikten sonra Şubat ayının sonunda Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri’ni resmi olarak tanıyan Moskova yönetiminin başlattığı savaşın 16’ncı gününde şiddet devam ediyor. Fakat uluslararası medyada yer alan haberlerde hem Ukrayna topraklarındaki Rus askerleri arasında hem de Rus devlet televizyonuna katılan yorumcular arasında savaşa tepkinin giderek arttığı ortaya çıktı.

Ukrayna’nın güvenlik güçleri ve içişleri bakanlığı, yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin açıklamaları gündem oldu.

Harkov yakınlarında yakalanan ve ayağından yaralı olan Rus askeri, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söyledi. 24 Şubat’ta Harkov’da sivillere ateş açmayı reddettikten sonra vurulduğunu söyleyen Rus asker sivillere ateş etmek istemeyen bir teğmenin de vurularak öldürüldüğünü dile getirdi.

Saldırı sırasında bir aileyi korumak istediklerini söyleyen Rus asker, saldırıda annenin öldüğünü ve 20’li yaşlarındaki kızın ise kurtarıldığını belirtti.

RUS TV’SİNDE SAVAŞI ELEŞTİRİLER ARTTI

Öte yandan Rusya içinde de savaşı eleştirenlerin sayısı artmaya başladı… Rusya devlet televizyonu Russia 1’in akşam saatlerinde en çok izlenen tartışma programına katılan bazı uzmanlar ve konuklar Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini eleştirdi.

Bazı konuklar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal için kullandığı “Nazileri temizlemek” ve “silahtan arındırmak” gibi söylemlere karşı çıkarken, Ukrayna’ya savaşın haklı bir yanı olmadığını söyledi.

Öyle ki bir akademisyen olan Semyond Bagdasarov, Ukrayna ile yaşanan gerilimin “Afganistan savaşından çok daha kötü” olduğunu söyledi. Uzman, Sovyetler Birliği’nin 1979’da işgal etmeye çalıştığını hatırlatırken, bu işgal yaklaşık 10 yıl sonra Sovyetler Birliği’nin geri çekilmesiyle ve başarısızlıkla sonlanmıştı.

Bagdasarov’un sözünü Putin’in kurmaylarından Vladimir Soloviev keserken, Moskova yönetimine yakın olmakla bilinen yapımcı Karen Shakhnazarov da “Bu savaş Rusya’yı daha da kapalı bir hale getirebilir” dedi.

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