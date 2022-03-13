Rusya-Ukrayna savaşı… Ruslar arasında beyin göçü: Birçoğu Türkiye’ye kaçıyor

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kalırken, Rusya tarafında da benzer bir hareketlenme olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna işgali sonrasında yaklaşık 2 milyon Ukraynalı ülkeden ayrılmak zorunda kalırken benzer bir durumun Rusya’da da olduğu görüldü.

İngiliz medya kuruluşu BBC, son dönemde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması ve Rus lider Vladimir Putin’in saldırgan tutumu dolayısıyla çok sayıda Rus vatandaşının ülkeden kaçtığını aktardı. Rusya’ya uygulanan yaptırımlarla birlikte Putin karşıtı çok sayıda kalifiye iş gücünün ülkeden ayrıldığı belirtilirken bu beyin göçünün etkilerinin uzun vadede hissedilebileceği belirtildi.

“TÜRKİYE’YE GİDİYORLAR”

BBC’nin haberinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra 25 binden fazla Rus vatandaşının Gürcistan’a kaçtığı belirtilirken BBC’ye konuşan bir Rus, “Putin rejimine karşı yapılacak en iyi hareketin Rusya’dan kaçmak olduğunu anladım. Ukraynalılara yardım etmek benim sorumluluğum” dedi. BBC’nin haberinde Avrupa Birliği, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık’ın hava sahasını Rus uçaklarına kapadığı belirtilirken vize istemeyen bazı ülkelere uçuşların ise devam ettiği hatırlatıldı.

Haberde, “Ülkeden kaçış Gürcistan’la da bitmiyor. Birçok Rus, vizeye gerek olmayan ve uçuşların devam ettiği Türkiye, Orta Asya ve Güney Kafkaslar’a gidiyor. Birçoğu Ermenistan’a kaçıyor” denildi. Haberde, yaklaşık 200 bin Rus vatandaşının savaşın başladığı günden beri ülkeden kaçtığı belirtilirken, Belarus’ta da benzer bir durumun olduğu kayıtlara geçti. Batının yaptırımlarının ardından Belarus lideri Lukaşenko’nun rejiminden kaçmak isteyen Belarusluların da bölgedeki ülkelere kaçarak beyin göçü yarattığı aktarıldı.

“İSTANBUL’A UÇAK BİLETİ FİYATLARI ARTTI”

BBC, “Bu ülkelerden gelen talep, İstanbul ve Ermenistan’ın başkenti Erivan gibi şehirlere son dakika uçak bileti fiyatlarını ve kiralık ev ve konaklama fiyatlarını artırdı” değerlendirmesine yer verdi. Öte yandan BBC’ye konuşan ve sadece isminin Anya olduğunu söyleyen bir kadın, “İstanbul’a tek yön uçak biletimiz benim ve eşimin bir aylık maaşından daha fazlaydı” yorumunu yaptı.

Anya, “Şu an Rusya’da Ukrayna’ya desteğini beyan edenlerin 20 yıla kadar hapis yatabiliyor. Sınırların kapatılma endişesi, siyasi baskı ve zorunlu askerlik gibi şeyler DNA’mıza işlendi. Büyükannem bana Stalin döneminde devletten nasıl korktuklarını anlatıyordu. Şimdi ben de bunu hissediyorum” ifadesini kullandı.

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