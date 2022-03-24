Rusya Ukrayna savaşı son durum ne, neler oluyor?

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı ve 3.6 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmesine neden olan işgalin üzerinden tam 1 ay geçti. Rusya Ukrayna savaşı için açıklamalar yapan Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç aktif çatışmaların 2-3 hafta içerisinde bitebileceğini söyledi. Geçtiğimiz Rusya ordusu tarafından, Ukrayna'nın Borispol, Herson ve Kryvyi Rih kentlerine ile başkent Kiev'e gece yarısı roketlerle saldırılar düzenledi. Ukrayna ordusu ise, Luhansk bölgesinde yer alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırı düzenledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken Ukrayna saldırılarıyla dünyanın büyük bir bölümünü siyasi olarak karşısına alan Rusya'ya bu girişimi pahalıya patladı. Ülkelere uygulanan küresel ölçekteki yaptırımları izleyen Castellum.ai adlı internet sitesinin verilerine göre Rusya, saldırıların başlamasının ardından dünyanın en fazla yaptırıma maruz kalan ülkesi haline geldi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SON DURUM

Rus ordusu tarafından, Ukrayna’nın bazı kentlerine yine roketli saldırılar düzenlendi. Rusya tarafından, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in merkeze yakın bölgelerine yapılan roketli saldırılarda bir nokta büyük bir şiddetle vuruldu.

Roketlerin vurduğu noktada büyük ölçekli patlamalar yaşanırken, bu patlamalar kentin her tarafından hem görüldü hem de duyuldu. Ukrayna’nın Borispol kentine de Rus birlikleri tarafından büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Roketlerle yapılan saldırılarda kentin hemen dışındaki bir nokta hedef alındı. Vurulmanın etkisiyle gökyüzüne büyük bir alev bulutu yükselirken, kentteki saldırının hangi hedefi vurduğu konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HERSON KENTİ DE HEDEF ALINDI

Aynı zamanda Rusya’nın Ukrayna operasyonlarında en çok saldırı altında tuttuğu Herson kentine bu gece de saldırı yapıldı. Yapılan saldırıda geniş bir alanda büyük bir patlama meydana geldi. Kent merkezine çok yakın bir noktada meydana gelen patlamalar ve çıkan yangın, kent sakinlerinde korkuya neden oldu. Rusya’nın bu saldırısıyla ilgili kamuoyuna henüz detaylar aktarılmazken, kentin bazı bölgelerine roketli saldırıların sürdüğü belirtildi.

DNİPRO BÖLGESİ’NDE DE PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

Ukrayna’nın Dnipro Bölgesi’ne bağlı Kryvyi Rih kentine de Rus ordusu tarafından saldırı düzenlendi. Kentin hemen dışında bir bölgeye yapılan saldırının roketlerle gerçekleştirildiği öğrenilirken, kentin başka bir noktasına da roket atışı yapıldığı açıklandı. Yetkili makamlardan ise, kente yönelik saldırılarda sivil alanların vurulup vurulmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

UKRAYNA, 24. AYRI MEKANİZE TUGAYI'NI HEDEF ALDI

Ukrayna birlikleri tarafından, Luhansk bölgesinde yer alan ve adını Kral Daniel'den alan 24. Ayrı Mekanize Tugayı'na yönelik saldırılar düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, tugayın cephane deposu Ukrayna ordusu tarafından imha edildi.

UKRAYNALILAR RUSLARIN YARDIMLARINI ATEŞE VERDİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 28 gündür devam ediyor. Rusların kontrolündeki Herson kentinde Rusya tarafından halka insani yardım dağıtıldı. İşgalcilerin yardımlarını kabul etmeyen halk, verilen yardım paketlerini bir araya toplayarak ateşe verdi.

Herson Belediye Başkanı İgor Kolıhayev ise daha önce yaptığı açıklamasında, kentte bebeklerin ihtiyacını karşılamanın imkansız hale geldiğini vurgulamış, “Şimdi şehrimize insani yardım gerekiyor. Yaşlı insanlar için eşyalar ve tıbbı malzemeler gerekli. Çocuklara ise süt, mama ve bez gerekli” ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE BİTEBİLİR

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın aktif çatışma aşamasının Nisan sonundan önce sona ereceğini öngördüğünü söyledi.

Arestoviç, Rus ordusunun ilerlemesinin birçok yerde durdurulduğunu ifade ederken, bir televizyon söyleşisinde, Rusya'nın önceliklerinden birinin Kiev'i ele geçirmek olduğunu ancak böyle bir adımın “intihar” olacağını dile getirdi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Arestoviç, Rusya'nın saldırı gücünün yüzde 40'ını kaybettiğini belirtirken, Rusya'nın bir nükleer savaş başlatma ihtimalinin olası olmadığını da vurguladı.