Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Başkent Kiev’de peş peşe patlamalar…

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitali Klitschko, kentin kuzeyinde bulunan bir elektrik santralinin yakınlarında 6 patlamanın olduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin kuzeyindeki bir elektrik santralinin yakınlarında 3 dakika arayla 5 ayrı patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Kentteki stratejik noktaların yakınlarında kontrol merkezleri kurulduğunu belirten Klitschko, şehirdeki köprüler de dahil olmak üzere özel bölgelerin kontrol altında olduğunu söyledi. Klitschko, “Kiev’i ve halkını korumaya çalışıyoruz. Şehir halkına, silahlı kuvvetlerin diğer birimleri ve kolluk kuvvetleriyle birlikte başkenti ve ülkeyi savunmaya istekli oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

“GECE VE SABAH ÇOK ZOR OLACAK”

Vitali Klitschko, “Şu anki durum Kiev için tehdit edici, abartmıyorum. Gece ve sabah çok zor olacak” dedi. Klitschko, “Rus birlikleri başkente çok yakın. Sabotaj grupları şehirdeki askeri ve kolluk kuvvetlerini etkisiz hale getiriyor. Başkentte köprüler koruma ve özel kontrol altında. Silahlı Kuvvetlerin askeri teçhizatı ve askerleri devriye geziyor” ifadesini kullandı.

GÖRGÜ TANIĞI: YOĞUN ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı, Kiev’in batısından yoğun çatışma sesleri geldiğini aktardı.

Ukrayna ordusunun yanında, kentin savunması için gönüllülere 18 bin civarında otomatik silah dağıtıldı. Kent merkezine doğru birçok noktada mevziler oluşturuldu.

NATO GENEL SEKRETERİ: UKRAYNA TAMAMEN İŞGAL ALTINDA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kiev’e doğru hareket ettiler. Beyan edilen amaç Ukrayna hükümetini değiştirmek” diyerek, Kiev’in düşebileceği konusunda “Ukrayna tamamen işgal altında, bu öngörülemeyen bir durum, ne olacağını söyleyemeyiz” ifadesini kullanmıştı.

HARKOV HALKI İSTASYONLARA SIĞINDI

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov yaptığı açıklamada, şehir sakinlerinden sığınaklara girmesini istemişti. Ayrıca şehirde bombalı saldırılar nedeniyle metro seferlerini durdurma kararı alınmıştı.

İSTİHBARAT BİNASI BOMBALANDI

Ukrayna'nın Çernigov şehrinde bulunan Ukrayna İstihbarat Servisi'ne ait binaya 2 adet bomba düştü. Saldırı sonra istihbarat binasında yangın çıktı.

Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Harkov'da devam ettiği kaydedildi. İki tarafın çatışma anına ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

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