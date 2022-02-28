Rusya ve Ukrayna heyetleri Belarus’ta, ateşkes görüşmeleri için masa hazır

Rus askerlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ilerleyişi sürerken, Belarus bugün iki ülke arasındaki ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapacak. Ukrayna lideri Zelenskiy, dün "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” demişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgalinde 5. güne girilirken, Belarus'ta bugün düzenlenecek ateşkes görüşmelerinin sonucu heyecanla bekleniyor.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Ukrayna sınırında düzenlenecek görüşme için hazırlanan masanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, uzun bir masada Rus ve Ukrayna bayrakları görülüyor.

Belarus Dışişleri sözcülerinden Anatoli Glaz, hazırlıkların tamamlandığını, Rus ve Ukrayna heyetlerinin de ülkeye ulaştığını söyledi.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Ukrayna’daki tüm tarafların çıkarına olacak bir anlaşmaya varmaya istekli olduğunu açıkladı. Medinsky görüşmelerin bugün TSİ 12.00’de başlamasını beklediğini belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa, görüşmenin temel hedefinin hemen ateşkes ve Rus birliklerin geri çekilmesi olduğu ifade edildi.

ZELENSKİY ‘SONUÇ VERECEĞİNE İNANMIYORUM’ DEMİŞTİ

Belarus'un Rusya'nın işgaline verdiği desteğe rağmen Ukrayna, Belarus'ta Rusya'yla masaya oturmayı kabul etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, müzakereler için “Belarus’taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” demişti.

Zelenskiy daha önce de görüşmelerin Belarus’ta yapılmasına itiraz ederek “Eğer bölgenizden saldırgan bir eylem olmasaydı, Minsk'te konuşabilirdik… görüşmeler için diğer şehirler mekan olarak kullanılabilir. Elbette barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü. Ruslara buraları teklif ettik” diye konuşmuştu.

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