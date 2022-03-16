Rusya ve Ukrayna liderleri bir araya gelecek mi? İki ülkeden dikkat çeken açıklamalar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, iki ülkeden de liderlerin bir araya gelme ihtimali ile ilgili açıklamalar geldi. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 'böyle bir görüşme olursa seve seve ev sahipliği yaparız." demişti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 21’inci gününde iki ülke liderlerinin karşılıklı görüşme ihtimali ile ilgili olarak iki ülkeden de dikkat çeken açıklamalar geldi.



İlk olarak, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi için hiçbir engelin olmadığını fakat böyle bir görüşmenin yalnızca belirli bir anlaşma imzalamak için yapılabileceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Toplantı yapmış olmak için yapılmadığı sürece böyle bir toplantıyı düzenlemenin önünde hiçbir engel yok; (böyle bir toplantı) her iki heyetin de şu anda üzerinde çalışmakta olduğu somut anlaşmaları imzalamak için yapılmalıdır” dedi.

UKRAYNA’DAN YENİ AÇIKLAMA

Lavrov, Rus ve Ukraynalı heyetlerin video konferans yöntemiyle görüştüklerini belirtti.

Ardından, Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya ile barış görüşmelerindeki tutumunun oldukça belirgin olduğunu ve iki ülkenin liderleri arasındaki doğrudan görüşmelerde tartışılması gereken taleplerin de oldukça net olduğunu söyledi.”

Müzakereci Mykhailo Podolyak Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Müzakerelerdeki pozisyonumuz oldukça net; Yasal olarak doğrulanmış güvenlik garantileri; ateşkes; Rus birliklerinin geri çekilmesi. Bu ancak Ukrayna ve Rusya Federasyonu başkanları arasında doğrudan bir diyalog ile mümkün” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: ‘SEVE SEVE EV SAHİPLİĞİ YAPARIZ’

Öte yandan bugün, son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta arabuluculuk çabasına girişen Türkiye’den bugün yeni bir diplomasi hamlesi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

İkilinin görüşmesi sonrası Çavuşoğlu’na da benzer bir soru yöneltildi. “Erdoğan'ın Putin ve Zelensky'i bir araya getirmek için çabası var, buna bir adım daha yaklaşıldı mı?” sorusu üzerine ise, “Görüşmelerin olumlu seyretmesine bağlı ama yakınlaşmaların olduğunu biliyoruz. Liderler düzeyinde verilmesi gereken kararlar da var, bu noktaya gelindiğinde böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yaparız.” dedi.

‘BARIŞ İÇİN ÇOK ERKEN’

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Ukrayna’da devam eden savaşla ilgili bir soru üzerine, “Her türlü olası ateşkesi konuşmak için daha çok erken” dedi.

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