Rusya’da “orduyu küçük düşüren” savaş karşıtına para cezası

Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında “orduyu küçük düşürenlere hapis cezası” uygulamasını hayata geçirmesinin ardından, Vladivostok kentinde savaş karşıtı gösteri çağrısı yapan bir Rus para cezası aldı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde mahkeme, savaşa karşı gösteri çağrısı yapan bir adama 666 dolar para cezası verdi.

BBC Rusça'nın haberine göre, sosyal medyadan savaş karşıtı mesajlar paylaşan kişi, orduyu küçük düşürmekle suçlandı. İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan adamın suçunu itiraf ettiğini belirtti.

BİNLERCE SAVAŞ KARŞITI GÖZALTINA ALINDI

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale sürecinde ülkedeki sansür yasalarını da katılaştırdı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşla ilgili “yalan haberleri” yayarak Rus ordusunu küçük düşüren kişilere 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

Rus yetkililer sık sık “Rusya’nın düşmanlarının ülkede huzursuzluk yaratmak için yanlış bilgileri yaydığını” öne sürüyor. Yasaklara rağmen ülkenin birçok yerinde sokağa çıkmaya devam eden binlerce savaş karşıtı gözaltına alındı.

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