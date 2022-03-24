Rusya’dan misilleme: ABD’li diplomatlar sınır dışı edilecek

Rusya, BM’deki Rus diplomatların sınır dışı edilmesine karşı ABD’ye nota vererek “İstenmeyen kişi” listesini sundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ABD, New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nde çalışan 12 Rus diplomatı sınır dışı etmişti. ABD'nin bu kararının ardından Rusya'dan da misilleme geldi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği’nden üst düzey bir diplomat çağırıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD'li diplomata nota verildiği belirterek, “23 Mart’ta ABD’nin Moskova’daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya'nın New York'taki Daimi Temsilciliği'nde görevli diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak ‘istenmeyen kişi' ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu” denildi.

Açıklamanın sonunda ABD'nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.

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