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Rusya’dan müzakere açıklaması: Onayı Ukrayna’ya ilettik

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın müzakere organize edilmesine ilişkin onayını Ukrayna'ya ilettiğini açıkladı.

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Rusya’dan müzakere açıklaması: Onayı Ukrayna’ya ilettik

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de çağrıda bulunmuştu. Diplomasi seçeneğini tekrar gündeme getiren Ukrayna Devlet Başkanı Putin'i müzakere masasına çağırmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna’yla görüşmeler için Belarus’un başkenti Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Pesko, yaptığı yeni açıklamada ise müzakere konusundaki onayını Kiev’e ileten Moskova’nın Rusya Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Başkanlığı İdaresi temsilcilerinden oluşan heyetini de oluşturduğunu vurguladı.

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