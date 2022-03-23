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Rusya’dan sert açıklama: Bizi NATO’yla karşı karşıya getirir

Rusya-Ukrayna savaşı 4 haftayı geride bırakırken Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi önerisine Rusya'dan sert tepki geldi.

Sozcu.com.tr
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Rusya’dan sert açıklama: Bizi NATO’yla karşı karşıya getirir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya barış güçleri gönderilmesinin Rusya ile NATO’nun doğrudan karşı karşıya gelmesine neden olabileceğini açıkladı.

Polonya geçen hafta Ukrayna’ya uluslararası barış gücü misyonu gönderilmesi ve savunması için gerekli araçların verilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Lavrov ayrıca Ukrayna ile görüşmelerin zorlu olduğunu, Kiev’in sürekli pozisyonunu değiştirdiğini belirtti.

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