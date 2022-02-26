Abone Ol

Rusya’dan Türkiye’ye: Hazırız…

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sergey Lavrov, Mevlüt Çavusoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" denildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Rusya’dan Türkiye’ye: Hazırız…

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus büyükelçiliğin açıklamasında, “Sergey Lavrov, Mevlüt Çavusoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

Rusya - Ukrayna savaşında son durum... Putin orduya 'Topyekün saldırın' emri verdi İlginizi Çekebilir Rusya - Ukrayna savaşında son durum... Putin orduya 'Topyekün saldırın' emri verdi Kremlin'in internet sitesine art arda siber saldırı İlginizi Çekebilir Kremlin'in internet sitesine art arda siber saldırı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Dışişleri Bakanı internet mevlüt çavuşoğlu Putin Rusya saldırı Türkiye Ukrayna