Rusya’dan Türkiye’ye: Hazırız…

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Sergey Lavrov, Mevlüt Çavusoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı" denildi.

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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus büyükelçiliğin açıklamasında, “Sergey Lavrov, Mevlüt Çavusoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus tarafının, Ukrayna sorununun barış ve istikrar çıkarları doğrultusunda en kısa sürede sürdürülebilir şekilde çözülmesi için tüm yapıcı güçlerle yakın işbirliğine hazır olduğu vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

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